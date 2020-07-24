{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Терапию по укреплению иммунитета контактных по коронавирусу начнут в Свердловской области

По словам губернатора, препараты, которые минимизируют риски проникновения вирусной инфекции в организм, будут доставлять пациентам на дом через амбулаторную службу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области организуют бесплатную терапию для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом. Работу по этому направлению начнут в августе, сообщил в пятницу в своем аккаунте в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В августе мы планируем организовать за счет бюджета особую терапию для всех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом. Областной Минздрав готовит сейчас подробную инструкцию с описанием лекарств и графика их приема, после чего мы будем распространять необходимые медикаменты через поликлиники и больницы по месту жительства. Сейчас всем очень важно укреплять иммунитет, но, конечно, у контактировавших с COVID-19 - особая ситуация", - говорится в сообщении.

Как пояснил в ходе брифинга по итогам заседания оперативного штаба заместитель губернатора Павел Креков, закупят препараты, которые минимизируют риски проникновения вирусной инфекции в организм. По его словам, препараты будут доставлять пациентам на дом через амбулаторную службу.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 18 981, из них 248 за последние сутки. Общее количество проведенных в регионе исследований на наличие коронавируса составляет 862 384 тестов.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
Адыгея дополнительно получит свыше 123 млн рублей на выплаты безработным
Ранее региону одобрили выделение из резервного фонда дополнительных средств по некоторым направлениям, в том числе на стимулирующие выплаты медикам и социальным работникам
Читать полностью