Терапию по укреплению иммунитета контактных по коронавирусу начнут в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области организуют бесплатную терапию для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом. Работу по этому направлению начнут в августе, сообщил в пятницу в своем аккаунте в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В августе мы планируем организовать за счет бюджета особую терапию для всех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом. Областной Минздрав готовит сейчас подробную инструкцию с описанием лекарств и графика их приема, после чего мы будем распространять необходимые медикаменты через поликлиники и больницы по месту жительства. Сейчас всем очень важно укреплять иммунитет, но, конечно, у контактировавших с COVID-19 - особая ситуация", - говорится в сообщении.

Как пояснил в ходе брифинга по итогам заседания оперативного штаба заместитель губернатора Павел Креков, закупят препараты, которые минимизируют риски проникновения вирусной инфекции в организм. По его словам, препараты будут доставлять пациентам на дом через амбулаторную службу.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 18 981, из них 248 за последние сутки. Общее количество проведенных в регионе исследований на наличие коронавируса составляет 862 384 тестов.