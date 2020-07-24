Родители более 13 тысяч новорожденных получили СНИЛС на ребенка без заявлений

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Родители 13 тыс. новорожденных получили страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) на ребенка без подачи заявлений за первую неделю действия нового порядка. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"За первую неделю действия нового порядка номер СНИЛС ребенка в беззаявительном порядке был направлен 13 тыс. родителям. Ситуация, в которой мы оказались из-за пандемии, требовала новых подходов к привычным форматам предоставления господдержки. Мы ушли от обязательного визита в Пенсионный фонд или МФЦ. Сначала мы запустили сервис, позволяющий на Госуслугах уточнить по запросу номер СНИЛС, а теперь после регистрации рождения ребенка автоматически направляется номер СНИЛС в личный кабинет матери на портале Госуслуг. Это позволит семье, не теряя времени, обратиться за господдержкой", - рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В Минтруде отметили, что автоматическое информирование о номере СНИЛС упрощает для семей с детьми получение мер социальной поддержки. Для оформления единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет (для неработающих граждан), ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка до трех лет (осуществляется в рамках нацпроекта "Демография" семьям, у которых средний доход за последние 12 месяцев не превышает двух региональных прожиточных минимумов на человека) и других мер родителям требуется указать номер СНИЛС ребенка.

Сервис начал работу 15 июля. За первый день работы нового сервиса о присвоении СНИЛС было проинформировано порядка 3,7 тыс. граждан, добавили в министерстве.