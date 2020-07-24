Проверка качества питьевой воды в Ростовской области выявила нарушения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Нарушения при обеспечении населения качественной питьевой водой выявили в Ростовской области в рамках проверки, инициированной полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, сообщается на сайте полпредства.

"В отдельных городах области большая часть населения не обеспечена качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Это связано с тем, что в некоторых муниципальных образованиях водопроводные сети практически полностью изношены (изношенность сетей водоснабжения составляет более 70%), что отрицательно сказывается на санитарном состоянии поставляемой воды", - говорится в сообщении.

Проверка также показала низкие темпы строительства и капитального ремонта водопроводных сетей в Ростовской области. В регионе отсутствует санитарная охрана большинства источников питьевого водоснабжения, отмечается неудовлетворительное техническое состояние сооружений по водоподготовке и изношенность очистных сооружений. Распространенным нарушением является несоответствие санитарным нормам подаваемой питьевой воды. Комиссия пришла к выводу, что поставщики применяют устаревшие технологии очистки и не обеспечивают надлежащий лабораторный контроль качества воды.

Устинов обратил внимание руководства Ростовской области на необходимость принятия срочных мер по обеспечению жителей региона качественной водой.

В марте сообщалось, что износ коммунальных систем в Южном федеральном округе в зависимости от региона составляет от 60% до 80%. Это является основным фактором, отрицательно влияющим на качество воды, подаваемой потребителям. Около 16% или 1,5 тыс. из 9 тыс. источников воды в регионах Юга России не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.