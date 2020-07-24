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В Общественной палате призвали увеличить штрафы за оправдание преступлений нацизма и фейки

В ОП считают, что необходимо работать с теми каналами коммуникации, которые интересны молодежи

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Штрафы за оправдание преступлений нацизма и распространение фейковых новостей в России необходимо увеличивать. Об этом в пятницу заявил первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

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"Законы мягкие, они не действуют. С этим столкнулись <…> когда была организована массовая хакерская атака на сайты акции "Бессмертный полк онлайн", когда сотнями закачивались фотографии нацистских преступников, причем это же не в качестве шутки было [сделано], а серьезная работа была. <...> Какое они наказание получили? У нас нет законов прямого действия", - отметил он в ходе круглого стола Общественной палаты РФ "Глупая шутка или намеренная ложь? Фейки как угроза сохранению исторической правды".

Малькевич подчеркнул, что подобные публикации были сделаны целенаправленно. "Поскольку эта кампания организована и сделана целенаправленно, они деньги на штраф давно заложили, поэтому это никакой проблемой [для организаторов] не является", - подчеркнул он.

По мнению Малькевича, России необходима "в хорошем смысле агрессивная позиция", работа в тех каналах коммуникации, которые интересны молодежи, которые используют ресурс самих молодых людей, в том числе в социальной сети TikTok. "Мне кажется, что мы должны перейти к агрессивным (в хорошем смысле слова) действиям. Должны быть действительно законы прямого действия, быстро работающие. <…> Нужно лакуны законодательные закрывать и в части ужесточения ответственности по оправданию преступлений нацизма, и по фейкам увеличивать штрафы, чтобы было неповадно", заключил он.

16 мая представитель СК сообщила, что установлены личности четырех человек, размещавших фото нацистских преступников: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Симонов, Шабанов и Круглов вину признали и раскаялись в содеянном. Все они состояли в одних группах в социальных сетях.

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