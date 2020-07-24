Режим самоизоляции для пожилых продлили в Саратовской области до 9 августа

ТАСС, 24 июля. Власти Саратовской области приняли решение о продлении режима самоизоляции для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, постановление носит рекомендательный характер. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в пятницу правительством региона.

"Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, рекомендовать предусмотреть по 9 августа 2020 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет", - говорится в постановлении.

В документе уточняется, что речь также идет о людях с хроническими заболеваниями (в первую очередь с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом). Им рекомендуется работать в удаленном формате.

По данным на 24 июля, общее количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области составляет 8 725 человек. Выздоровели 5 159 человек.