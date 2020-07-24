Власти Москвы просят жителей столицы носить маски и перчатки в магазинах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Жителей Москвы просят соблюдать масочно-перчаточный режим при посещении предприятий торговли и услуг. При этом предпосылок к возвращению в Москве ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, нет, сообщил в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Требования по соблюдению дистанции 1,5 м, ношению перчаток и масок помогают спасти жизни <…> Я призываю всех использовать маски, перчатки, когда вы заходите в предприятия торговли. Многие предлагают, многие [маски] продают, цена на сегодняшний день, конечно же, значительно ниже, чем она была в марте - апреле", - сказал Немерюк в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, сейчас чуть больше 60% посетителей носят маски в магазинах. "Сразу после выхода из пандемии этот процент был более 90, сейчас народ немножко расслабился, но мы работу с предприятиями торговли ведем. Есть и штрафные санкции, в том числе за несоблюдение этих режимов как со стороны продавцов или кассиров, так и со стороны самих посетителей", - сказал Немерюк.

Он также назвал фейком информацию о планах столичных властей повторно ввести ограничения из-за ситуации с коронавирусом в сентябре. "Тяжело сейчас предугадать ситуацию, но, надеюсь, что таких мер не будет. И мэр о том сказал в том числе. Мы видим, наверное, разные примеры в других городах, и где-то возвращаются на улицах маски, но пока предпосылок к этому в Москве нет", - сказал Немерюк.

Ношение масок и перчаток стало обязательным для посетителей и сотрудников предприятий торговли в Москве с 12 мая. При этом непродовольственные магазины в столице были закрыты с 29 марта по 31 мая включительно.

Тем, кто не носит маски и перчатки в магазине, может грозить штраф в 4 тыс. рублей, а тем, кто не надевает их в общественном транспорте, - в 5 тыс. При этом за несоблюдение санитарных норм работодатель (юридическое лицо) может быть оштрафован на 100-300 тыс. рублей, индивидуальный предприниматель - на 30-50 тыс.