Власти Башкирии продлили режим самоизоляции для пожилых людей до 9 августа

ТАСС, 24 июля. Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, продлив обязательную самоизоляцию для пожилых людей до 9 августа. Также продолжает действовать 14-дневная самоизоляция для иностранцев, прибывших в республику, сообщается в пятницу на сайте руководителя региона.

"Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции сохраняется в отношении лиц старше 65 лет до 9 августа, за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью, приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в салоны связи, поездок к садовым и дачным участкам, посещения кладбищ", - сказано в сообщении.

Кроме того, сохраняется 14-дневный режим самоизоляции для иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в республику, а также для жителей России, прибывших из иностранных государств вывозными рейсами.

На сайте уточняется, что деятельность отдельных профилакториев и санаторно-оздоровительных лагерей, в которых лечат детей, а также детских оздоровительных и пришкольных лагерей и лагерей труда и отдыха будет возобновляться по решению оперативного штаба, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, Башкирия находится на первом этапе снятия ограничительных мер. В республике разрешены занятия спортом на улице, при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров. Частично работает ряд образовательных организаций, некоторые предприятия сферы услуг, например парикмахерские. Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте. Открыты крупные магазины (площадью до 800 кв. метров) и торговые точки, в том числе уличные. Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, парки и скверы.

В республике в общей сложности зарегистрировано 6 500 случаев заражения коронавирусом, 4 781 человек выздоровело, еще 21 человек умер.