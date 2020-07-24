В Союзе армян России заявили о встрече с представителями ГУ МВД и УФСБ по Москве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Руководство ГУ МВД и УФСБ по Москве провело встречу с представителями Союза армян России. Об этом говорится в сообщении на сайте союза в пятницу.

В сообщении утверждается, что встреча состоялась в управлении ФСБ по Москве и Московской области, на ней присутствовали замначальника УФСБ Андрей Яценко и замначальника ГУ МВД по Москве Игорь Зиновьев. Отмечается, что в ходе встречи руководство московской полиции заверило, что будут предприняты меры "для пресечения любых экстремистских проявлений, вплоть до лишения гражданства и выдворения из РФ". В свою очередь Союз армян России призвал соотечественников проявлять сдержанность и благоразумие и не поддаваться на провокационные действия.

ТАСС не располагает комментарием ГУ МВД и УФСБ по Москве относительно факта и деталей встречи.

В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошла массовая драка между гражданами Азербайджана и Армении, после которой были задержаны 25 человек, возбуждено уголовное дело о хулиганстве и разбое. Кроме того, в течение дня в Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. В то же время семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром. Также несколько стычек между представителями двух диаспор произошли в других районах города.