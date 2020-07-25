Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником и отметил, что нравственной основой их работы всегда были строгое соблюдение закона, честность и принципиальность. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Честность, принципиальность, объективность, строгое соблюдение закона всегда были нравственной, профессиональной основой работы следователя. Эти лучшие исторические традиции достойно продолжают сегодня сотрудники Следственного комитета России, следователи министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности", - говорится в поздравлении.

Путин поблагодарил их за службу по обеспечению правопорядка, законности, надежной защиты интересов граждан и государства, за значимый вклад в борьбу с преступностью. Президент также отметил, что сотрудники следствия отстаивают правду, справедливость, достоинство человека, добиваются наказания для виновных и защищают права тех, кто пострадал в результате преступных посягательств, стал жертвой незаконного преследования и лживого оговора.

"И потому крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным, гарантировало качество и полноту расследования. А если ошибка по тем или иным причинам все же допущена, то она должна быть своевременно исправлена, истина - обязательно восстановлена. Потому что главный критерий оценки вашей работы - это не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие общества и граждан", - говорится в тексте.

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия РФ - профессиональный праздник работников СК, следственных подразделений МВД и ФСБ РФ.