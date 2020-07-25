Бастрыкин поздравил следователей с профессиональным праздником

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравил коллег с профессиональным праздником и отметил успешную работу по борьбе с коррупцией, а также улучшение качества следствия. Поздравление опубликовано в субботу на сайте ведомства.

"Следственный комитет особое внимание уделяет вопросам привлечения лиц к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений и добивается конкретных результатов. С момента образования Следственного комитета следователями возмещено государству и потерпевшим от преступлений свыше 300 миллиардов рублей. Благодаря принимаемым ведомством мерам значительно возросло число раскрытых преступлений прошлых лет", - говорится в поздравлении.

Также председатель СК РФ отметил возросшее качество следствия, добавив, что "количество оправданных и лиц, дела о которых прекращены судом за отсутствием события (состава) преступления, непричастностью, сократилось в 3 раза (с 1885 до 629)". И напомнил о проводимой работе по совершенствованию деятельности ведомства и о развитии собственных образовательных учреждений.

Бастрыкин подчеркнул, что "во все времена и в любых условиях работы главным для российского следователя оставались не только высокий профессионализм, но и человечность и высокая добропорядочность".

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия РФ - профессиональный праздник работников СК, следственных подразделений МВД и ФСБ РФ.