Иностранные учащиеся не смогут прибыть в США, если осенью их занятия перейдут в онлайн

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Иностранным учащимся, только поступившим на обучение в американские учебные заведения, будет запрещен въезд в США, если осенью все занятия в данных заведениях в связи с пандемией будут проходить в режиме онлайн. Это следует из опубликованного в пятницу заявления Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США.

Иностранные учащиеся, отмечается в документе, могут въехать в страну по действующим визам, если их учебные заведения подтвердят, что они планируют пройти хотя бы один курс лекций в очном формате. Новые правила не будут применяться к зачисленным в учебные заведения США иностранцам. Иностранным студентам, обучающимся в США, не придется, как это говорилось в опубликованном в начале месяца заявлении, покидать страну, если осенью все занятия в их учебных заведениях в предстоящем семестре в связи с пандемией будут проходить в режиме онлайн. По каким причинам в Службе иммиграционного и таможенного контроля США отказалась от прежних планов, не уточняется.

Как заявили ранее ее представители, студенты, имеющие неиммиграционные визы F-1 и М-1 и посещающие учебные заведения, полностью работающие в удаленном режиме во время пандемии коронавируса, не могут взять полный онлайн-курс и оставаться в Соединенных Штатах. Отмечалось, что Госдепартамент США не будет выдавать визы студентам, принятым в учебные заведения или на обучающие программы, которые полностью доступны онлайн в течение всего осеннего семестра.