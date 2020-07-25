Власти Чили смягчили карантин в некоторых районах столицы

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июля. /ТАСС/. Семь районов чилийской столицы приступят к постепенному снятию карантинных ограничений. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения республики Энрике Парис.

"К переходному этапу после карантина приступают коммуны Колина, Ла-Реина, Лас-Кондес, Ло-Барнечеа, Нуньоа, Тиль-Тиль и Витакура", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Teletrese.

Как пояснила замминистра Паула Даса, жителям этих районов с понедельника будет разрешено заниматься спортом на открытом воздухе, а также находиться на улице и ходить на работу в будние дни вне времени действия комендантского часа. Кроме того, будут разрешены встречи в закрытых помещениях с участием не более пяти человек. В выходные и праздничные дни карантин сохраняется на прежних условиях.

Смягчение ограничений коснется почти 1,3 млн жителей Сантьяго, который был полностью закрыт на строгий карантин в середине мая. Всего в городе живут 5,6 млн человек.

По данным Минздрава, за последние сутки в стране было выявлено 2 545 новых случаев инфицирования, всего в Чили коронавирусом заразились 341 304 человек, умерли 8 914. "Показатели продолжают улучшаться", - отметил Парис.

Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. С 18 марта республика закрыла границу для въезда иностранцев. Президент Себастьян Пиньера объявил о введении в Чили режима чрезвычайного положения.