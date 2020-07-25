Пассажиров аэропорта в Хабаровске эвакуировали после сообщения о минировании

ТАСС, 25 июля. Эвакуация пассажиров и персонала прошла в аэропорту Хабаровска в субботу после сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"От правоохранительных органов нам поступило сообщение о том, что поступил сигнал о минировании терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска. Пассажиры и персонал эвакуированы, ожидают окончания оперативных мероприятий на улице - на привокзальной площади около терминала", - сказали в пресс-службе.

В справочной воздушной гавани уточнили, что задержек вылетов и прилетов авиарейсов нет.

В субботу в аэропорту Хабаровска ожидают прибытия бригады медиков из Москвы, которую направили в регион для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.