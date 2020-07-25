В МЧС рассказали, как не утонуть, попав в обратное подводное течение на море

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Обратные незаметные течения в море могут представлять угрозу для отдыхающих, предупреждают специалисты МЧС России. В ведомстве отмечают, что, попав в такое течение, главное не терять самообладания и следовать существующим на этот счет рекомендациям.

"Сильное течение может быть на море. Там встречаются отмели, обычно скрытые от глаз под водой. Волны, накатывающиеся на берег в часы прилива, попадают в пространство между отмелями, и в результате возникает обратное течение в сторону открытого моря", - говорится в рекомендациях МЧС. Специалисты в таких случаях советуют не пугаться. "Пусть оно несет вас. Скоро вы почувствуете, что скорость течения заметно снизилась, после чего можно поворачиваться и плыть вдоль берега, пока не появится возможность выбраться из течения", - отмечают в МЧС.

В реке алгоритм действий должен быть примерно таким же. "Если вас подхватило сильное течение [в реке], не тратьте напрасно силы и не боритесь с ним. Просто следуйте за потоком, направляясь по диагонали к ближайшему участку берегу", - советуют в МЧС.

Специалисты также разработали рекомендации для тех, кто совсем не умеет плавать, но оказался в воде. Главное, надо постараться в этой ситуации продержаться на поверхности воды, пока не придет помощь. "При этом можно лечь на воду лицом вниз, широко раскинув руки, и дышать как можно глубже и реже. Таким образом, будет затрачиваться меньше энергии", - говорится в рекомендациях. Чтобы дождаться помощи и сохранить жизнь, специалисты МЧС советуют, оставаясь на поверхности, двигать ногами подобно тому, как крутят педали, а для сохранения равновесия нужно совершать движения руками по воде. "Оставаясь в вертикальном положении, сгибайте одновременно обе ноги, разводя колени в стороны, а затем резко распрямляйте их", - рекомендуют в МЧС.