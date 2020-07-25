Кабмин одобрил выделение средств на отпуска работников соцучреждений

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило выделение средств на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, которые работают с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Принятие проекта распоряжения, отмечается на сайте, позволит обеспечить оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что на повышенные отпускные для сотрудников социальных учреждений, которые работали с коронавирусными больными, правительство выделит около 800 млн рублей.