Центр Чумакова завершил доклинические испытания собственной вакцины от коронавируса

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук завершил доклинические испытания собственной вакцины от коронавируса, сообщил ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Мы успешно завершили доклинические испытания инактивированной цельновирионной вакцины против COVID-19. В испытаниях принимали участие не только мелкие грызуны, но и приматы, чья реакция на вакцинацию максимально приближена к человеческой. Испытания показали высокую эффективность и безопасность вакцины", - сказал он.

В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.

В настоящее время институт является одним из ведущих мировых научных центров в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении полиомиелита и других энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов.