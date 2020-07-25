Дегтярев обсудит с рестораторами поэтапный выход из карантина в Хабаровском крае

ТАСС, 25 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен встретиться с рестораторами региона и обсудить поэтапное возобновления работы заведений общественного питания. О своих планах он сообщил в субботу во время прямого эфира на странице в Instagram.

"Я приглашаю на следующей неделе, в понедельник-вторник, <…> 10-12 руководителей и владельцев крупных сетей общепита, <…> пригласим главного санитарного врача края и обсудим поэтапный выход на режим работы", - сказал он.

В пятницу глава региона подписал постановление правительства Хабаровского края о продлении ограничений, связанных с распространением коронавируса. Работать в регионе могут только открытые террасы ресторанов, обслуживание посетителей в помещениях запрещено.

В Хабаровском крае зарегистрировано свыше 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 52 человека умерли. По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости сейчас в регионе равен 500 случаям на 100 тыс. населения при общероссийском показателе в 541, а по Дальневосточному федеральному округу - 431.