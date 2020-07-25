Писателя Владислава Крапивина госпитализировали с пневмонией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Состояние советского и российского писателя Владислава Крапивина, госпитализированного с пневмонией, улучшается. Он находится в палате интенсивной терапии городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга, сообщила ТАСС командор юношеского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.

"Он был госпитализирован практически без сознания. В течение последних трех месяцев из-за ограничений он вел неподвижный образ жизни, и на этой почве у него развилась пневмония. Он находится в больнице № 40 в палате интенсивной терапии. Динамика положительная, состояние улучшается", - сказала она.

Крапивина добавила, что тест на коронавирус у писателя и всех членов семьи отрицательный.

Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, основатель детского отряда "Каравелла" на Урале. Автор таких произведений, как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". В 2014 году писатель удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В сентябре 2018 года Крапивина наградили знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

Отряд "Каравелла" был организован Крапивиным в 1961 году, писатель руководил им более 30 лет. Основные направления "Каравеллы" - морское дело, фехтование, история флота. Ранее отряд имел статус пионерской дружины, сейчас здесь по разным направлениям и обучающим программам постоянно занимаются более 200 детей и подростков из Екатеринбурга.