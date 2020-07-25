В России выявили за сутки 5 871 случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 871, общее количество заразившихся достигло 806 720. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Московской области (0,2%), Москве (0,3%), Калужской области (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Липецкой области (0,3%), Забайкальском крае (0,3%).

В частности, новые 648 случаев выявлены в Москве, 251 - в Свердловской области, 193 - в Ханты-Мансийском АО, 187 - в Красноярском крае, 184 - в Нижегородской области.

В настоящее время в РФ продолжают лечение 196 388 человек.

Число уже выздоровевших после коронавирусной инфекции россиян возросло за сутки на 8 366, до 597 140.

По данным штаба, уже вылечились 74% всех заразившихся в стране.

По выздоровлению за сутки был выписан 561 пациент в Москве, 416 - в Свердловской области, 394 - в Алтайском крае, 361 - в Красноярском крае, 348 - в Ханты-Мансийском АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 146 против 154 днем ранее, всего от инфекции умерли 13 192 пациента.

Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,64% от всех заразившихся коронавирусом в России.

За сутки было зарегистрировано 28 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 14 - в Москве, 11 - в Свердловской области, по 6 - в Ленинградской, Орловской и Новосибирской областях и Пермском крае.