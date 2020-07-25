Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,97

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 0,97. В Москве показатель за сутки возрос до 1,08, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, не превышает единицу 12 дней подряд.

Показатель выше 1 отмечается в четырех из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся - Москве, Свердловской (1,02) и Ростовской (1,1) областях, а также Красноярском крае (1,16). В остальных шести регионах коэффициент ниже: в Ханты-Мансийском автономном округе - 0,85, в Подмосковье - 0,87, в Санкт-Петербурге - 0,89, в Воронежской области - 0,9, в Иркутской - 0,93, в Нижегородской - 0,98.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.