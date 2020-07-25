Посол Азербайджана в Москве призвал соотечественников не поддаваться на провокации

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы предостерег проживающих в России азербайджанцев от неправомерных действий. Об этом говорится в обращении посла к соотечественникам.

"Нам необходимо быть вместе, чтобы дать достойный отпор провокациям, но при этом не опускаться на уровень уличных драк. Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля, - сказал посол. - Вы живете в России, многие из вас являются гражданами этой великой страны, прошу вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть".

Бюльбюль оглы также призвал азербайджанцев "беречь себя в условиях пандемии для справедливой борьбы и не нарушать законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию".

В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между выходцами из Армении и Азербайджана. В течение дня в пятницу в разных районах Москвы произошло несколько новых стычек. Так, в Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. Кроме того, семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром. Также несколько стычек между представителями двух диаспор произошло в других районах города.