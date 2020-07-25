В Татарстане создадут отдел мониторинга соцсетей для противодействия терроризму

ТАСС, 25 июля. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил создать в республике отдел мониторинга социальных сетей. Это поможет противодействовать терроризму, сообщается на сайте главы региона.

"Будет создан специализированный отдел мониторинга социальных сетей для противодействия идеологии терроризма, распространяемой через виртуальные сообщества в интернете", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такое решение связано в том числе с тем, что участились случаи, "когда подростки под воздействием информации из социальных сетей готовились к вооруженным нападениям". Отмечается, что одни из причин подобных инцидентов - чувство одиночества и отсутствие поддержки от взрослых - как педагогов, так и родителей. Только в 2019 году в республике было выявлено шесть инцидентов, когда подростки совершали тяжкие правонарушения "под воздействием информации из социальных сетей", добавляется в сообщении.

"В последние годы в Татарстане выстраивается многоуровневая архитектура предупредительной работы по снижению рисков от данной угрозы, утверждена "дорожная карта" информационной безопасности", - отмечается в сообщении.