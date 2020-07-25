В СК сообщили о росте в 20 раз уровня киберпреступности в России за последние семь лет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Количество преступлений с применением новейших информационных технологий и интернета в России увеличилось в 20 раз за последние семь лет. Об этом заявила в субботу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в интервью телеканалу "Звезда".

"Уровень преступности с использованием высоких технологий и сети Интернет за последние семь лет возрос более чем в 20 раз. В прошлом году этот показатель в сравнении с 2018 годом увеличился почти в два раза", - сказала она.

По словам Петренко, в 2019 году и за первые пять месяцев 2020 года Следственный комитет расследовал более 13 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. В числе таких правонарушений преступления экстремистской направленности, мошенничество, жертвами которого чаще всего становятся представители старшего поколения, а также преступления по реабилитации нацизма.

Официальный представитель Следственного комитета рассказала, что при расследовании преступлений в сфере информационных технологий следователи-криминалисты СК РФ активно используют специальную технику, позволяющую извлекать из электронных мобильных устройств даже ранее удаленные цифровые данные. "В прошлом году такая техника применялась нами более 26 тысяч раз. В результате более чем в 17 тыс. случаев по 13 тыс. преступлений получена значимая для следствия информация", - добавила она.