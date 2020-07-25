В парке "Патриот" открыли аллею российского флота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие стелы с мемориальными плитами из белого мрамора, где высечены имена генерал-губернаторов Кронштадта, внесших вклад в развитие города-крепости и российского флота на территории Кронштадтского Докового Адмиралтейства парка "Патриот", состоялось в субботу в Санкт-Петербурге. Проект назван "В потомках наши имена" и включает три мемориальные плиты, на которых увековечены имена 41 руководителя города XVIII-XX веков.

"Сегодня, в канун празднования Дня Военно-морского флота, мы открываем мемориал руководству города Кронштадта. Эти имена на сегодняшний день прославили нашу Россию. Мы гордимся этими именами, которые всегда защищали нашу страну, город Ленинград и Санкт-Петербург", - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на церемонии открытия.

В церемонии также участвовали заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, внучка адмирала Ивана Григоровича Ольга Петрова, директор парка "Патриот" ЗВО Андрей Кононов.

"В результате кропотливой работы в архивах были установлены имена военных руководителей Кронштадта, начиная от Петра Великого. Эти люди внесли важнейший вклад в развитие российского военно-морского флота и совершили важнейшие географические открытия. Сегодня мы открываем мемориал, на века сохраняющий их дела и славу", - сказал на церемонии Андрей Картаполов.

Как отметил Гуцан, 41 адмирал и капитан-командор на протяжении практически двухсот лет были главными командирами Кронштадтского порта, а с 1809 года одновременно и военными губернаторами города, который неразрывно связан с историей отечественного и балтийского флота. "Отсюда уходили корабли в боевые походы и кругосветные путешествия, - сказал Гуцан. - Портом, городом-крепостью руководили, командовали герои Чесменского сражения Григорий Спиридов, победитель шведов Василий Чичагов, открыватель Антарктиды Фадей Беллинсгаузен, исследователь Арктики Федор Литке, защитник Севастополя Федор Новосельский и герой Русско-японской войны Степан Макаров". Последний военный губернатор Роберт Вирен был убит на Якорной площади Кронштадта во время Февральской революции.

Также в честь события ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова доставили в восстановленную часовню во имя святых апостолов Петра и Павла в честь 200-летия победы под Полтавой, расположенную на территории парка.

Военно-патриотический парк "Патриот"

Первый военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации открылся в 2015 году в Москве. О планах по созданию филиала подмосковного парка "Патриот" в Кронштадте было объявлено в феврале 2017 года. На территории Кронштадтского докового адмиралтейства, которому в этом году исполняется 235 лет, расположен ряд объектов культурного наследия, памятники оборонительной архитектуры Кронштадта. Проект создания мемориального комплекса реализован на средства гранта президента РФ.