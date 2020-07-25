В Севастополе число случаев коронавируса за сутки стало рекордным с апреля

Всего, по данным правительства, с начала пандемии выздоровел 251 человек, у которого был обнаружен коронавирус, шесть человек умерли.

В Севастополе за все время пандемии зафиксировано 332 случая заражения (включая данные на утро субботы). При этом самым массовым было инфицирование строителей, вместе работавших на одном из объектов, - только за сутки 27-28 апреля были выявлены 36 случаев. В течение последующих двух месяцев за сутки не фиксировалось более десятка новых случаев, чаще всего появлялись единичные зараженные. После того, как в июне город начал принимать туристов, число заражений за сутки начало расти - больше всего, 13 случаев, выявлено за сутки 19-20 июля.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 15,7 млн человек, свыше 639 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 806 720 случаев заражения, выздоровели 597 140 человек, умерли 13 192. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.