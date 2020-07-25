{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК опубликовал видео допроса мужчины, разместившего фото Гитлера на "Бессмертном полку"

Житель Кемерова признал, что был не прав

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пресс-служба Следственного комитета РФ распространила видеозапись допроса жителя Кемерова Дмитрия Бородаенко, разместившего фотографию Адольфа Гитлера во время акции "Бессмертный полк". Мужчина признал, что был не прав.

' Следственный комитет Российской Федерации/YouTube'

"Вы нарушаете закон, размещая фото тем более на сайте "Бессмертный полк". Вы оскорбляете людей, которые защищали нашу с вами Родину, в том числе вас, вашу бабушку, маму, папу. Зачем вы это делаете?" - спросил следователь. "Я был не прав", - ответил молодой человек.

По информации СК, Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". В отношении него возбуждено уголовное дело.

Фигурантом такого же дела стал и житель Перми Максим Гусев, разместивший фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

Ранее СК обвинил в реабилитации нацизма шестерых молодых людей, которые также разместили фото нацистских преступников на акции "Бессмертный полк онлайн". В СК считают, что подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Теги
РоссияКемеровская область
Сын Высоцкого объяснил изменения в памятнике на могиле отца
Он отметил, что новая редакция памятника передает образ, который хотела видеть его семья
Читать полностью