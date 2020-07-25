СК опубликовал видео допроса мужчины, разместившего фото Гитлера на "Бессмертном полку"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пресс-служба Следственного комитета РФ распространила видеозапись допроса жителя Кемерова Дмитрия Бородаенко, разместившего фотографию Адольфа Гитлера во время акции "Бессмертный полк". Мужчина признал, что был не прав.

"Вы нарушаете закон, размещая фото тем более на сайте "Бессмертный полк". Вы оскорбляете людей, которые защищали нашу с вами Родину, в том числе вас, вашу бабушку, маму, папу. Зачем вы это делаете?" - спросил следователь. "Я был не прав", - ответил молодой человек.

По информации СК, Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". В отношении него возбуждено уголовное дело.

Фигурантом такого же дела стал и житель Перми Максим Гусев, разместивший фото изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

Ранее СК обвинил в реабилитации нацизма шестерых молодых людей, которые также разместили фото нацистских преступников на акции "Бессмертный полк онлайн". В СК считают, что подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.