Главный нарколог Минздрава РФ предложил увеличить штраф за употребление наркотиков

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Наказание за употребление наркотических веществ следует ужесточить, штраф за данное правонарушение должен составлять не менее 10 тысяч рублей. Такое мнение высказал в субботу главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Хорошая идея (увеличить штраф за употребление наркотиков - прим. ТАСС). Я думаю, наше законодательство позволяет это делать, - сказал он. - Просто размер штрафа должен быть адекватно высокий. <...> Я думаю, что не менее десяти тысяч [рублей] должен быть такой штраф".

По мнению Брюна, наркотические вещества нельзя разделять по их природе, составу и силе воздействия на организм и назначать разный размер взыскания в зависимости от того, какое вещество употребил человек. "Ничего делить нельзя, у нас единое законодательство - международное и национальное - и оно между собой согласуется. <...> Нет сильных, нет слабых. Наркотики - всё наркотики", - подчеркнул он.

Нарколог также выразил надежду, что ужесточение штрафов приведет к снижению уровня употребления наркотических веществ в России. "Я думаю, что значительная часть людей задумается, употреблять [наркотики] или нет, если "развлекаться" таким образом будет экономически невыгодно", - заключил он.

Согласно статье 6.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Российской Федерации за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ положен штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.