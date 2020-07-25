Вопрос поэтапного открытия границы Абхазии с Россией обсудят в Москве 28 июля

СУХУМ, 25 июля. /ТАСС/. Вопрос поэтапного открытия государственной границы Абхазии с Российской Федерацией по реке Псоу будет обсуждаться на заседании оперативного штаба в Москве 28 июля. Об этом сообщил в эфире Абхазского телевидения в субботу вечером министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

В связи с пандемией с 9 апреля по 28 июля на границе Абхазии с РФ действуют ограничения на въезд в республику, введенные с целью недопущения распространения коронавируса. Исключение составляют дипломаты, российские военные и водители транспорта, осуществляющего международные грузовые перевозки. Однако ограничения введены и российским руководством, в связи с чем решение об открытии границы должно быть обоюдным.

"Вопрос поэтапного открытия государственной границы будет обсуждаться на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Москве 28 июля. Заключение Роспотребнадзора (сотрудники которого в эти дни инспектируют объекты отдыха и экскурсионные маршруты в Абхазии) ляжет в основу этого решения", - сказал Хишба.

По словам министра, эксперты Роспотребнадзора совместно с санэпидемслужбой (СЭС) и Минтуризма республики с 23 июля проводят в Абхазии мониторинг объектов туристического назначения на соблюдение требований и рекомендаций по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденных СЭС Абхазии, на случай открытия государственной границы и приема гостей.

Общее число выявленных заболевших в Абхазии с начала пандемии составляет 48 человек. Из них 37 человек выздоровели, один пациент умер, остальные проходят лечение.