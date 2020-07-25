В МИД Испании заявили, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем

МАДРИД, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Испании считает, что ситуация с распространением нового коронавируса в стране находится под контролем. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе испанского МИД, комментируя решение Великобритании заново ввести двухнедельный карантин для прибывающих из пиренейского королевства.

"Правительство Испании считает, что ситуация находится под контролем, - отметили в министерстве. - Вспышки локализованы". "Испания - безопасная страна, - добавили в ведомстве. - Мы уважаем решения Великобритании, с властями которой находимся в контакте".

В субботу в Twitter политический обозреватель газеты The Sunday Times Тим Шипман сообщил, что власти Соединенного Королевства в ближайшее время обяжут всех граждан, прибывающих в страну из Испании, провести две недели на обязательном карантине. Предполагается, что эти меры вступят в силу уже с 00:00 (02:00 мск) воскресенья, а причина такого шага заключается во все более частых случаях инфицирования коронавирусом в Испании.

Уровень заражения в пиренейском королевстве заметно снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры. По данным Минздрава Испании, в стране зафиксировано 224 локальные вспышки.

Соединенное Королевство является одной из немногих стран Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. При этом с 8 июня лица, прибывающие в Великобританию из-за рубежа, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. С 10 июля это требование перестало распространяться на лиц, прибывающих на территорию королевства более чем из 50 стран, в числе которых оказались почти все страны ЕС, в том числе Испания. В отношении таких стран, как Россия, США, Китай, Иран, Португалия исключения еще не делались - по прибытии из этих стран под угрозой штрафа предписано провести две недели на карантине.