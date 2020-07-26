{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Главный инфекционист США считает, что маска снижает риск передачи коронавируса на 50-80%

По словам Энтони Фаучи, в 20-45% случаев у зараженных новым коронавирусом нет симптомов
Энтони Фаучи Kevin Dietsch/Pool via AP
Описание
Энтони Фаучи
© Kevin Dietsch/Pool via AP

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Ношение защитной маски или респиратора в среднем позволяет снизить вероятность передачи нового коронавируса на 50-80%. Такое мнение выразил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью интернет-порталу MarketWatch, опубликованном в субботу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Главный инфекционист США констатировал, что многие ученые пытаются оценить данную вероятность, однако окончательных выводов никто пока не сделал. "Согласно одной публикации в [британском медицинском журнале] The Lancet от 1 июня, маски и респираторы снижают риск заражения примерно на 78-85%", - отметил Фаучи. По его мнению, данный риск, предположительно, сокращается на "50-75% или 80%".

Как сообщил специалист, врачи в США полагают, что в 20-45% случаев "у зараженных [новым коронавирусом] совершенно нет симптомов". Фаучи констатировал, что это серьезно затрудняет поиски инфицированных.

Фаучи согласился с оценками, согласно которым в США вакцину от нового коронавируса могут создать к концу текущего года или в первые месяцы 2021 года. По мнению инфекциониста, первыми вакцину должны получить врачи и наиболее уязвимые группы граждан, в том числе пожилые.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 4,15 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 146 143 человека.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В КНДР зафиксировали первый случай подозрения на коронавирус
Инфекцию подозревают у пациента, вернувшегося из Южной Кореи 19 июля
Читать полностью