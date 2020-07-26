Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

В 2020 году парадный строй кораблей во Владивостоке в День ВМФ сформирован вдоль фарватера бухты Золотой Рог в районе набережной Цесаревича. Проведение военно-морских парадов здесь ранее не практиковалось из-за значительного движения гражданских судов, праздничные мероприятия проходили в Амурском заливе. Исключение было сделано в 2015 году для морского парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"За час до начала праздничных торжеств на боевых кораблях флота, стоящих в строю, на кораблях и вспомогательных судах, ошвартованных у причалов, были подняты государственные и военно-морские флаги, а также флаги расцвечивания. По сложившейся традиции, церемония подъема флагов состоялась на военном судне-музее "Красный Вымпел", который находится на вечной стоянке у корабельной набережной Владивостока и на подводной лодке-музее "С-56", - сообщила пресс-служба.

В главной бухте Владивостока на 16 парадных бочках выстроились боевые корабли основных классов: флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корвет "Громкий", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-18", базовый тральщик "БТ-100" и дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре". Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере "Ураган" обошел парадный строй кораблей и поздравил экипажи с праздником. После обхода линии кораблей Авакянц поднялся на борт "Варяга", где принял рапорт начальника почетного караула и произнес поздравительную речь.

Так как в Приморье действуют карантинные меры, которые, в частности, ограничивают проведение массовых мероприятий, от военно-спортивного праздника решили отказаться, а жители и гости Владивостока могли увидеть все детали морского парада в прямой трансляции по телевидению и на экране, смонтированном на платформе крана в районе набережной Цесаревича.

Днем жители и гости Владивостока смогут увидеть в небе над Амурским заливом выступление авиационной группы "Русские витязи". Вечером в бухте Золотой Рог состоится концерт музыкантов оркестра штаба Тихоокеанского флота, которые выступят на плавучей сцене - понтоне самоходного плавкрана, установленном в 50 м от набережной Цесаревича. Коллектив специально к празднику подготовил концертную программу из 15 номеров. Во время концерта состоится дефиле быстроходных лодок со световой иллюминацией, которые будут курсировать вдоль кораблей парадной линии.