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Пандемия коронавируса нового типа

Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,98

В Москве показатель за сутки снизился до 1,07

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился на 0,01, до 0,98. В Москве показатель за сутки, наоборот, снизился на 0,01, до 1,07, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, не превышает единицу 13 дней подряд.

Ниже единицы он и в шести из 10 регионов с наибольшим числом заболевших. Это Ханты-Мансийский автономный округ (0,84), Нижегородская область (0,92), Санкт-Петербург (0,93), Иркутская (0,94) и Воронежская (0,95) области и Подмосковье (0,97).

Выше этой отметки коэффициент находится в Москве, Свердловской (1,05) и Ростовской (1,06) областях и в Красноярском крае (1,22).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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