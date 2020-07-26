В Таиланде День ВМФ РФ отметили возложением венка на могилу матросов с крейсера "Аврора"

БАНГКОК, 26 июля. /ТАСС/. День Военно-морского флота РФ отметили в Таиланде возложением венка на могилу матросов с крейсера "Аврора". Церемония, в которой приняли участие дипломаты российского посольства и представители русскоязычной общины, состоялась в воскресенье на Протестантском кладбище в Бангкоке.

Офицеры аппарата военного атташе при российском диппредставительстве возложили венок в виде Андреевского флага к памятнику двум матросам с крейсера "Аврора", умершим в 1911 году во время Сиамского похода. Когда прозвучал гимн России, все присутствовавшие возложили цветы.

"Сегодня мы в Бангкоке отмечаем День Военно-морского флота, поскольку теперь у нас есть памятное место", - сказал журналистам посол России Евгений Томихин.

Мемориальный знак

Дипломат напомнил, что в прошлом году на месте захоронения двух матросов с крейсера "Аврора" был установлен мемориальный знак. "Теперь у нас есть место, где мы можем поклониться морякам, почтить память всех павших во время несения службы и при защите отечества", - сказал он, добавив, что у российского посольства сложились хорошие отношения с администрацией кладбища. "Сегодня представители администрации тоже здесь присутствуют, они присоединились к нам на этой небольшой церемонии", - отметил Томихин.

"Кладбище находится в хорошем состоянии, хотя оно очень старое, ему больше полутора веков, - констатировал он. - Здесь захоронены более 1 тыс. человек, представителей самых разных стран и национальностей, в том числе россияне".

"Мы продолжаем вместе с нашими гражданами, представителями российской диаспоры, которые постоянно находятся в Таиланде, изыскания относительно возможности нахождения других захоронений. В прошлом году администрация кладбища нам сказала, что не исключает возможности, что здесь могут быть еще захоронения кого-то из наших соотечественников. Будем искать по военным и гражданским архивам и с помощью таиландских коллег", - подытожил посол.

Два моряка

2 сентября 1911 года крейсер "Аврора" вышел из Кронштадта в Королевство Сиам для участия в торжествах по случаю коронации короля Рамы VI. В Неаполе судно приняло на борт великого князя Бориса Владимировича со свитой и прислугой.

С 16 по 29 ноября крейсер был в Бангкоке. Находившиеся на берегу 15 матросов с "Авроры" получили острое пищевое отравление, двое из них - Федор Тунякин и Яков Тимин - умерли и были погребены на Протестантском кладбище с отданием воинских почестей как погибшим при исполнении служебного долга.

Когда "Аврора" ушла, про могилы забыли, в результате чего за более чем 100 лет установленные памятники утратили надписи и кресты. В ходе ревизии российских воинских захоронений, расположенных на территории других государств, была изучена информация о захоронении в 1911 году на территории Королевства Сиам (ныне Таиланд) двух моряков крейсера 1-го ранга Балтийского флота "Аврора". Летом 2019 года место захоронения было выявлено. В конце декабря состоялась церемония открытия памятника двум русским матросам.