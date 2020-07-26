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Умер актер, сыгравший в "Кошмаре на улице Вязов"

Как пишет журнал The Hollywood Reporter, причиной смерти Джона Сэксона стала пневмония
Джон Сэксон Alberto E. Rodriguez/Getty Images
Описание
Джон Сэксон
© Alberto E. Rodriguez/Getty Images

ТАСС, 26 июля. Американский актер Джон Сэксон, исполнивший роль лейтенанта Томпсона в трех фильмах из серии "Кошмар на улице Вязов", умер на 84-м году жизни в субботу в городе Мерфрисборо (штат Теннесси). Об этом со ссылкой на супругу актера сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По сведениям издания, причиной смерти Сэксона стала пневмония. Другие подробности не приводятся.

Сэксон родился 5 августа 1936 года в Бруклине. Известен по роли лейтенанта Дональда Томпсона в фильмах "Кошмар на улице Вязов" (1984), "Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна" (1987) и "Кошмар на улице Вязов 7" (1994). Помимо этого, актер также сыграл Ропера в боевике "Выход Дракона" (1973), а также снялся в фильме "От заката до рассвета" (1995) и многих других кинокартинах.

В 1966 году Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии "Золотой глобус" за фильм "Аппалуза" (1966).

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