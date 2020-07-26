Кинотеатры в Коми смогут возобновить работу с 3 августа

ТАСС, 26 июля. Кинотеатры и кинозалы в Республике Коми смогут вернуться к работе, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса, с 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Владимира Уйбы в воскресенье.

"Владимир Уйба подписал указ о смягчении ряда ограничительных мер режима повышенной готовности. С 3 августа 2020 года на территории Республики Коми возобновляют работу кинотеатры (кинозалы) при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Также, согласно указу, с 3 августа разрешена работа театров, театральных и концертных организаций для проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов. Действие других ограничительных мероприятий из-за пандемии коронавируса в республике продлено до 10 августа.

"Действует режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и для имеющих хронические заболевания. Сохраняется требование обязательного ношения масок и перчаток, использования дезинфицирующих средств для рук при нахождении в магазинах, аптеках и общественном транспорте, соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 м", - добавляется в сообщении.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на 26 июля лабораторно подтверждено 5 100 (+66) случаев заболевания коронавирусом. Прошли лечение и выздоровели 3 311 (+21) человек.