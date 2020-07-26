В Балтийске в День ВМФ корабли показали боевую мощь и исполнили вальс на воде

БАЛТИЙСК /Калининградская область/, 26 июля. /ТАСС/. Около 50 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок, 20 единиц военной техники армейского корпуса и соединения морской пехоты, вертолеты Ка-27 морской авиации и более 1 тыс. военнослужащих приняли участие в торжествах по случаю Дня Военно-морского флота России в Балтийске - главной военно-морской базе Балтийского флота (БФ) в Калининградской области, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе флота.

Начались торжества в самом западном городе России с возложения цветов к памятнику Петру Первому - основателю Российского флота, родоначальником которого является Балтийский флот. В церемонии на Морском бульваре приняли участие командующий БФ адмирал Александр Носатов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, главный федеральный инспектор по Калининградской области Сергей Елисеев, ветераны ВМФ.

После церемонии адмирал Носатов обошел на катере корабли, расположившиеся в морском канале. В праздничном парадном строю выстроились флагман Балтийского флота эсминец "Настойчивый", сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", корвет "Сообразительный", судно связи "Василий Татищев", пограничный сторожевой корабль "Надежный", малый противолодочный корабль "Калмыкия", малый ракетный корабль "Зыбь", ракетный катер "Р-257" и базовый тральщик "Сергей Колбасьев". Во время обхода кораблей командующий поздравил военных моряков с праздником.

Затем гостям праздника, число которых на трибунах, вмещающих 750 человек, в этом году сократили втрое ради соблюдения мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, было представлено театрализованное действо "Виват флоту!" о главных страницах истории становления российского флота.

Кульминацией торжеств стала демонстрация возможностей кораблей и судов Балтийского флота, выучки и мастерства их экипажей во время прохождения по морскому каналу. Они выполнили в общей сложности более 10 различных элементов тактических действий. Тральщики провели траление фарватера, освободив его от мин, выставленных условным противником. Малый противолодочный корабль в рамках учебного боя атаковал подлодку неприятеля. Малый ракетный корабль, оснащенный современным комплексом крылатых ракет "Калибр", нанес условный удар по береговым объектам. Артиллерийский демонстрационный бой провел ракетный катер с кораблем противоборствующей стороны, а большой десантный корабль "Калининград" осуществил высадку морского десанта на бронетранспортерах БТР-82а.

Завершился военно-спортивный праздник неожиданно для многих на лирической ноте. Над акваторией морского канала зазвучала музыка "короля вальса" Иоганна Штрауса. И в танце на воде, в такт мелодии, закружились рейдовые буксиры "Владимир Мотузенко" и "Александр Новиков". Наградой экипажам судов за этот "Вальс буксиров" стали аплодисменты зрителей.