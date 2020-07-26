В Дагестане впервые в истории России прошел военно-морской парад ко Дню ВМФ

КАСПИЙСК /Дагестан/, 26 июля. /ТАСС/. Первый в российской истории военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России, прошел в дагестанском Каспийске. Участие в нем приняли около 1,8 тыс. военнослужащих, более 40 кораблей, судов обеспечения и боевой техники Каспийской флотилии и Пограничного управления ФСБ России по Дагестану, а также свыше 10 единиц авиационной техники ВВС и ПВО Южного военного округа. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего Каспийской флотилией капитан первого ранга Сергей Екимов, который руководил военно-спортивным праздником по случаю Дня ВМФ России.

"Сегодня знаменательный день для Каспийской флотилии. Этот праздник мы проводим в акватории Каспийского моря вблизи города Каспийска (Республика Дагестан). От Каспийской флотилии в празднике приняли участие около 40 кораблей, катеров, судов. К участию в празднике были привлечены пять кораблей и катеров Пограничного управления [ФСБ] по Республике Дагестан, 14 летательных аппаратов от объединения ВВС и ПВО Южного военного округа", - сказал Екимов.

По его словам, высокую оценку по итогам парада заслужили экипажи кораблей и летательных аппаратов. "По реакции наших зрителей на трибунах, на набережной следует, что все у нас удалось", - отметил заместитель командующего.

Парад начался с приветствия командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука. Он поприветствовал парадный строй во главе с ракетным кораблем "Дагестан". Командовал парадом командир бригады надводных кораблей Каспийской флотилии Сергей Бабсков.

Военно-спортивный праздник

После парадного прохождения начался военно-спортивный праздник, его открыла небольшая концертная программа с участием местного ансамбля танца. В рамках короткого театрализованного представления зрителей парада поприветствовал актер в костюме Петра I, который рассказал об истории зарождения российского флота на Каспийском море.

После торжественной части военно-спортивного праздника экипажи продемонстрировали боевые возможности и морскую выучку.

Экипажи малых артиллерийских кораблей "Махачкала", "Астрахань", "Волгодонск" и катеров АК-209, АК-223, АК-201 провели морской бой с кораблями условного противника, отработав тактику блокирования корабля и отстрела плавающих мин, после чего экипаж рабочего буксира РБ-397 оказал помощь экипажу корабля в тушении пожара. Экипажи десантных катеров отработали задачу штурма береговой линии условного противника с высадкой морского десанта, который на плавающих бронетранспортерах штурмом овладел господствующей над берегом высотой.

Участие в параде приняли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Они выполнили задачи по обнаружению неопознанной группы надводных целей, следующей в территориальные воды РФ.

Военно-спортивный праздник завершился показательными прыжками представителей клуба ДОСААФ из Махачкалы, которые точно приземлились на набережной Каспийска с раскрытыми флагами России, Республики Дагестан, ВМФ России.

Историческое событие

За всем происходящим на воде и в небе наблюдали тысячи жителей и гостей Каспийска, которые заполнили всю городскую набережную и прилегающие к ней территории. Люди пришли посмотреть на парад семьями.

"Это историческое событие для Каспийска, для всего Дагестана. Зрелище было потрясающее. Спасибо Каспийской флотилии за такой парад. Получился настоящий праздник для всех жителей и гостей города. Тысячи людей наблюдали за этим историческим военно-морским парадом", - сказал ТАСС житель Каспийска Вефадер Меликов.

На берегу для зрителей парада на территории концертно-развлекательного комплекса "Москва" была развернута выставка вооружения и военной техники Каспийской флотилии. Выставка настолько заинтересовала собравшихся, что к некоторым экспонатам стояла очередь из желающих посмотреть, взять оружие в руки и сделать с ним фото.