РБК: совладелец группы РЕСО готов возместить ущерб азербайджанским бизнесменам

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Совладелец страховой группы РЕСО Сергей Саркисов заявил о готовности возместить азербайджанским предпринимателям ущерб, нанесенный вандалами в ходе беспорядков в Москве на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье пишет издание РБК со ссылкой на обращение семьи Саркисовых и "Ассамблеи армян".

"Наша семья берет на себя обязательство возместить ущерб, нанесенный собственности азербайджанских бизнесменов армянами, которые в силу глупости или заблуждения полагают что настоящий мужчина - это тот, кто громче кричит или бьет стекла. Для тех, кто забыл, напомню, мужчина - тот, кто, глядя в глаза, дает отпор тем, кто оскорбил его или его семью. Тот, кто защищает свою родину не в гостях, а на земле своих предков. Уверен, что азербайджанские бизнесмены с нами согласны и поступят так же", - приводит издание текст обращения.

Кроме того, Саркисов призвал представителей армянской и азербайджанской диаспор прекратить беспорядки в Москве, а также остановить тех, кто их провоцирует. "Объясните им, что не в традициях наших народов устраивать разборки в доме, в котором вас приняли, дали возможность жить и работать, учиться вашим детям. Я имею в виду Россию. То, что происходит в эти последние дни, - недопустимая форма проявления неблагодарности и неуважения к хозяевам дома", - подчеркнул он.

В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между выходцами из Армении и Азербайджана. В течение дня в пятницу в разных районах Москвы произошло несколько новых стычек. Так, в Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными брусьями и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам. Кроме того, семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили там погром. Также несколько стычек между представителями двух диаспор произошло в других районах города.

Конфликт Армении и Азербайджана

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии. Ереван заявил о гибели четверых и ранении десяти военнослужащих. 18 июля в первой половине дня в Баку и Ереване сообщили, что ситуация на границе относительно спокойная.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.