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В работе Twitter произошел сбой

В России с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в понедельник в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании, Франции, Германии, Турции и Японии. В России с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга.

По информации сервиса, большая часть пользователей (57%) испытывает проблемы с работой сайта. Еще 27% жалуются на сбои в приложении для iPhone и iPad, а 14% - для Android.

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