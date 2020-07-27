Суд в Бурятии отклонил иск бывшего вице-спикера заксобрания о восстановлении в должности

УЛАН-УДЭ, 27 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Улан-Удэ прекратил производство по иску бывшего вице-спикера Народного Хурала (парламента) Республики Бурятия Баира Жамбалова, пытавшегося восстановиться в должности, с которой его сняли из-за уголовного дела. Об этом сообщается в материалах на сайте суда.

Жамбалов обвиняется в смертельном наезде на 17-летнюю девушку. В мае депутаты парламента Бурятии на очередном собрании лишили Жамбалова должностных полномочий вице-спикера. В июне в суд поступил его иск о восстановлении в должности.

"Производство по делу прекращено. Дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства", - говорится в материалах суда.

ДТП произошло вечером 5 января в Прибайкальском районе республики. Изначально обвиняемым был друг Жамбалова, сам депутат проходил по делу свидетелем. Но 25 апреля депутат был задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). 26 апреля суд избрал в отношении Жамбалова меру пресечения в виде домашнего ареста.

В январе президиум генсовета "Единой России" исключил 54-летнего Жамбалова из партии и снял его с должности секретаря Бурятского регионального отделения партии.