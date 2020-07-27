Эксперты рассказали, как правильно готовить речную и морскую рыбу

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предостерег от употребления рыбы и морепродуктов, которые не прошли обработку - приготовление при высокой температуре или заморозку, термообработку, а также правильное засаливание - из-за риска заражения паразитами. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщили в пресс-службе организации.

Эксперты напомнили о наиболее распространенных заболеваниях - описторхозе, клонорхозе, дифиллоботриозах и анизакидозах.

Заражение описторхозом происходит при употреблении в пищу язя, елеца, плотвы, леща, линя, красноперки, уклеи, гольяна, жереха, подуста и других рыб семейства карповых в необеззараженном виде. Специалисты советуют варить рыбу не менее 15 мин с момента закипания воды или жарить в масле до 20 мин, или солить рыбу: мелкую – (менее 25 см) в течение 14 дней, а крупную 40 суток с добавлением 1 кг соли на 5 кг рыбы. Также можно замораживать рыбу на 7 часов до температуры минус 40 градусов в ее толще.

Носителями личинок анизакиид являются более 20 видов рыб. Паразитов можно обнаружить в скумбрии, тунце, сардинах, кете, горбуше, сельди, треске, салаке, ставриде, пикше, морских окунях, камбале, кальмарах, рыбе-сабле и других. Личинки анизакиид погибают при низких температурах и термической обработке.

Рыба, которая живет в пресной воде, может быть источником заражения дифиллоботриозом.