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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Вьетнама ввели ограничительные меры из-за коронавируса в Дананге

В предстоящие две недели Дананг не будет принимать туристов

ХАНОЙ, 27 июля. /ТАСС/. Режим ограничительных мер введен в понедельник в третьем по величине городе Вьетнама Дананге из-за обнаружения там первых за три минувших месяца трех новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в распространенном коммюнике Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением COVID-19.

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В сообщение комитета отмечается, что начиная с 00:00 часов 27 июля в Дананге вводится обязательное ношение медицинских масок в местах массового скопления людей и соблюдение социальной дистанции. В предстоящие две недели город не будет принимать туристов. Одновременно вводится запрет на все массовые мероприятия, а также до особого распоряжения прекращается деятельность развлекательных заведений, в частности баров, ночных клубов, караоке и массажных салонов.

За все время, прошедшее с момента обнаружения 23 января первого случая заражения коронавирусом, во Вьетнаме были выявлены 420 инфицированных. 365 человек полностью вылечились. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей находятся 55 заболевших. На обсервации продолжают оставаться чуть более 11,8 тыс. человек.

После обнаружения первых случаев заражения коронавирусом в стране более чем за три месяца (с 16 апреля) премьер-министр республики Нгуен Суан Фук провел экстренное совещание Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением заболевания COVID-19. Глава правительства потребовал от соответствующих министерств и ведомств незамедлительно принять все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции внутри страны.

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ВьетнамПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
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