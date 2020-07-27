Вице-премьер Киргизии поблагодарила РФ за помощь, оказываемую стране в борьбе с пандемией

БИШКЕК, 27 июля. /ТАСС/. Оказанная Россией Киргизии гуманитарная помощь является показателем высокого уровня взаимодействия между двумя странами и их народами. Об этом заявила в понедельник в Бишкеке вице-премьер киргизского правительства Аида Исмаилова во время церемонии передачи российской гуманитарной помощи.

"Поддержка Российской Федерации в непростое для нас время является свидетельством близких отношений между нашими странами и нашими народами", - сказала она. По ее словам, в настоящее время киргизские врачи являются настоящими героями, спасая жизни инфицированных коронавирусом соотечественников. "В этой команде героев есть и российские врачи", - отметила вице-премьер.

Исмаилова поблагодарила Россию за предоставленную республике помощь. "Мы искренне благодарны за помощь, которая нам оказывалась и продолжает оказываться российской стороной", - подчеркнула она.

Как заявил во время церемонии посол РФ в Киргизии Николай Удовиченко, в состав поступившего в республику гуманитарного груза в том числе входят медицинское оборудование и препараты для лечения инфицированных коронавирусом.

"Уверен, что совместными усилиями нам удастся переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией. То, что Россия направила в республику гуманитарный груз, является жестом союзнических отношений, который совершенно естественен в такой ситуации", - уверен Удовиченко.

Большая партия российской гуманитарной помощи была доставлена в Бишкек в ночь на 26 июля. Кроме того, 22 июля в республику на помощь местным коллегам прибыли два десятка военных врачей РФ с соответствующим оборудованием, они уже приступили к работе в госпиталях Бишкека и областного центра Ош. 23 июля прибыли еще полсотни медиков из РФ, которые также уже работают в больницах столицы и четырех областей Киргизии. С начала пандемии РФ также безвозмездно передала республике тест-системы для проведения 110 тыс. анализов на коронавирус.

Первый случай заражения коронавирусом в Киргизии был выявлен 18 марта, в настоящий момент случаи инфицирования зафиксированы во всех семи областях страны с населением около 6,5 млн человек. В республике насчитывается около 33 тыс. заразившихся и 1,25 тыс. летальных исходов. Несмотря на обострение ситуации, президент республики Сооронбай Жээнбеков пока не видит необходимости в повторном введении в республике жестких ограничительных мер. По мнению премьер-министра Киргизии Кубатбека Боронова, возобновление строгого карантина обернется разрушительными последствиями для национальной экономики.