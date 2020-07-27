Эксперты считают, что в Швейцарию идет вторая волна коронавируса

ЖЕНЕВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Резкий рост в Швейцарии с конца июня случаев заражения коронавирусом тревожит местных экспертов и власти. Средний ежедневный прирост числа заболевших превысил за минувшие семь дней 100, тогда как в первой половине прошлого месяца этот показатель составлял около 20.

Специалисты, опрошенные прессой, говорят о начавшейся второй волне пандемии и предлагают ввести за правило обязательное ношение защитных масок в магазинах и школах. На настоящий момент требование использовать их действует в Швейцарии только в отношении пассажиров общественного транспорта, и кроме того, в двух кантонах страны маски являются обязательными в магазинах.

"Вторая волна приходит в Швейцарию. Мы наблюдаем тенденцию к расширению инфекции", - заявил в интервью информационному порталу "20 минут" Андреас Серни, инфекционист из госпиталя города Лугано.

Правда, ситуация в Швейцарской Конфедерации сейчас все же лучше, чем в ряде других стран, в частности, в Израиле, поскольку меры по быстрому выявлению контактов больных людей со здоровыми защищают швейцарцев от "быстрого роста новых случаев" заражения, констатировал он. На настоящий момент эта система работает, но в последнее время "появились тревожные сигналы". В частности, в кантоне Граубюнден срочно потребовалось привлечь дополнительный персонал для выявления цепочек заражения.

Как пояснил Серни, еще две недели назад каждый заболевший заражал в среднем одного человека, а сейчас этот показатель, судя по всему, вырос. Это означает, что "эпидемия больше не находится под контролем". Дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации будет зависеть от того, как быстро местные власти будут вводить правило обязательного ношения масок "во всех закрытых пространствах". В кантонах Во и Юра власти уже потребовали от граждан надевать маски не только в общественном транспорте, но и в магазинах. В Женеве такая мера вводится с 28 июля.

По мнению Серни, недостатком противовирусных мероприятий в Швейцарии является то, что нет систематического контроля за соблюдением карантина лицами, прибывшими из стран, внесенных Берном в "черный список" в связи с повышенным риском заражения. В нем сейчас значатся 42 страны и территории, в том числе Россия и США.

За введение обязательного ношения масок во всех помещениях с большим числом людей, включая магазины, рестораны и школы, высказался эксперт правительственной научной группы по коронавирусу, инфекционист из Базеля Мануэль Баттагэи.

На необходимость быстрого реагирования на рост случаев инфицирования указывает также исследование, проведенное в Бернском университете. Ученые методом математического моделирования подсчитали, что, если бы власти Швейцарии приняли строгие карантинные меры не 16 марта, а на неделю раньше, то число умерших в результате первой волны эпидемии коронавируса не превысило бы 400 человек.

По данным газеты SonntagsBlick, власти Швейцарии недовольны тем, что на местах недостаточно строго применяются меры по борьбе с коронавирусом. Издание ссылается на директиву, разосланную федеральным управлением здравоохранения властям кантонов.

Более 34 тыс. заразившихся

В Швейцарии по состоянию на 26 июля выявлено более 34,3 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, включая 755 за последние семь дней. Умерли 1,7 тыс. пациентов. Уровень заболеваемости составляет 401,7 человек на 100 тыс. жителей, а смертность - 19,9.

В марте и начале апреля санитарные власти ежедневно выявляли в стране более тысячи заразившихся коронавирусом. Затем наступил спад заболеваемости, но с конца июня темпы распространения инфекции вновь выросли с примерно 20 случаев заражения в день до нынешних более 100. Причиной этого эксперты называют смягчение мер самоизоляции.

Карантинные меры в связи с распространением коронавируса введены в Швейцарии 28 февраля. С 27 апреля власти стали поэтапно отменять ограничения. С 22 июня действует четвертый этап: жизнь населения практически вернулась в привычное русло. При этом сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, запрещены массовые мероприятия с числом участников больше 1 тыс. человек. Кроме того, предъявляются повышенные санитарные требования в местах большого скопления людей.