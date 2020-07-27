Около 300 тысяч иностранцев получили российское гражданство с начала года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Гражданство России за шесть месяцев текущего года получили около 300 тысяч человек, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова в интервью "Российской газете".

"Мы видим увеличение количества соискателей российского гражданства, приблизительно в два с лишним раза по сравнению с прошлым годом. Если говорить в абсолютных цифрах, то это [означает, что] порядка более 300 тыс. человек за первое полугодие приобрели гражданство РФ", - сказала она.

По словам Казаковой, такая ситуация обусловлена изменениями в законодательстве, которые произошли в текущем году, в частности сокращением срока рассмотрения заявления о приобретении гражданства с шести до трех месяцев. Кроме того, граждане Белоруссии и Украины освобождены от прохождения процедуры собеседования, если они подпадают под условия носителей русского языка.

Вместе с тем начальник ГУ по вопросам миграции МВД отметила, что с марта в связи с закрытием границ из-за пандемии на территорию России не въезжает большое количество иностранцев. Основная работа сосредоточена на тех, кто находятся в стране.

"С учетом указов президента, которые определили особый порядок определения правового статуса на территории РФ иностранных граждан, все миграционные подразделения принимают иностранных граждан. И с марта месяца к нам обратилось более 1,5 млн иностранных граждан, которые хотели урегулировать свой правовой статус, то есть получить разрешительные документы, соответственно, продлить визы", - отметила Казакова, добавив, что спад количества обращений иностранцев за оказанием государственных услуг по различным категориям составил приблизительно 30 процентов.