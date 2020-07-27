Исследование: зарплаты у врачей и учителей в Московском регионе выше на 40-50%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Врачам, учителям, продавцам и представителям других популярных профессий в Москве и Московской области предлагают зарплаты на 40-50% выше, чем в регионах. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса Работа.ру.

"Самые высокие зарплаты для популярных профессий (врач, учитель, продавец, охранник, водитель) предлагают в Москве и Московской области. Зачастую зарплатные предложения в столице на 40-50% выше, чем в российских регионах", - говорится в исследовании.

Как уточнили в сервисе, врачам в Москве в среднем предлагают зарплату в 101 тыс. рублей, за ее пределами на высокий доход могут рассчитывать врачи в Новосибирске (около 76 тыс. рублей), Туле (около 70 тыс. рублей). Наименьшую зарплату предлагают врачам в Екатеринбурге (35 тыс. рублей).

Водители в Москве и Подмосковье могут претендовать на зарплату около 79 тыс. рублей, за пределами столичного региона самые высокие доходы предлагают на Дальнем Востоке - в среднем около 67 тыс. рублей. Более 50 тыс. рублей готовы заплатить водителям в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

Охранники в столице могут претендовать на сумму 48 тыс. рублей, в Брянске - на 44 тыс., в Санкт-Петербурге, Ярославле и Уфе представителям этой профессии предлагают более 30 тыс. рублей.

По данным сервиса, учителям в Москве в среднем готовы заплатить 48 тыс. рублей, в Московской области - 69 тыс., самые низкие предлагаемые зарплаты в Екатеринбурге - 24 тыс. рублей. Продавцы в столице могут получить около 45 тыс. рублей. В регионах лучшие зарплаты продавцам доступны в Ростове-на-Дону - 35 тыс. рублей, Санкт-Петербурге - 34 тыс. рублей и в Самаре - 33 тыс. рублей.