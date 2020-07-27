Мишустин: участвующие в тушении пожаров будут получать бесплатное питание

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что для тех, кто тушит пожары, будет предоставляться бесплатное питание.

"Продолжается тушение лесных пожаров по всей стране, на прошлом оперативном совещании с вице-премьерами мы подробно обсуждали эту тему, [вице-премьер] Виктория Валериевна Абрамченко подняла вопрос о бесплатном питании для людей, которые задействованы на тушении лесных пожаров. Вопрос решен", - сказал председатель правительства в понедельник на совещании с вице-премьерами. По его словам, "питание будет обеспечено за счет федерального бюджета".

"Чтобы сложности с организацией питания не повторялись в будущем, меняются правила расходования и учета лесных субвенций регионам". "Люди действуют в экстремальных обстоятельствах, рискуют здоровьем и жизнью, и мы должны создать для них нормальные условия", - указал Мишустин.

Он отметил, что "средства субвенций будут направлены и на организацию регулярных тренировок сотрудников парашютно-десантных служб лесопожарных формирований и летчиков-наблюдателей". Премьер сказал, что "это позволит поддерживать их в постоянной готовности". По его мнению, "важно системно работать на предупреждение лесных пожаров".