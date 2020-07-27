Роспотребнадзор рекомендовал аквапаркам сократить число посетителей на 50%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор разработал рекомендации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в аквапарках. Число посетителей предлагается сократить на 50% от их общей вместимости, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

"Ограничить доступ посетителей не более 50% от вместимости объекта. Использование кабинок в раздевалке с учетом дистанции не менее 1,5 метра (сигнальная разметка). Ограничить вход в помещения аквапарков лиц, не связанных с их деятельностью, за исключением работ по ремонту и обслуживанию оборудования", - говорится в рекомендациях.

Аквапарки в России могут снова возобновить работу на основании решения глав регионов и предписаний главных государственных санитарных врачей. Перед открытием необходимо провести генеральную уборку помещений с дезинфекцией. При входе и в местах общего пользования должны быть антисептики, а в холлах, на стойках регистрации с помощью сигнальной разметки обеспечено соблюдение дистанции в 1,5 метра. Контакты между персоналом и посетителями следует ограничить, при этом сотрудникам придется в течение смены носить маски и перчатки.

Уборку с дезинфекцией всех контактных поверхностей, инвентаря, лежаков, бассейнов, туалетов, душевых и раздевалок следует проводить не реже одного раза в два часа, а помещений общего пользования - раз в четыре часа. Обеззараживать банковские и парковочные терминалы потребуется раз в сутки. Кроме того, в кафе в аквапарках смогут продавать только упакованные напитки и готовую еду в промышленной упаковке.