В Башкирии кинотеатры могут заработать с 15 августа

УФА, 27 июля. /ТАСС/. Кинотеатры в Башкирии при благополучной эпидемиологической ситуации могут открыться с 15 августа. Об этом сообщила заместитель министра культуры республики Наталья Лапшина на брифинге в понедельник.

"Ориентировочно 15 августа, если позволит эпидемиологическая ситуация в республике, мы можем говорить об открытии кинотеатров. Если это произойдет, то работать они будут при строгом соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора РФ", - сообщила Лапшина.

По ее словам, в регионе 47 кинотеатров, в которых насчитывается более 130 залов. Также к осени могут заработать театры, которые будут принимать небольшие группы зрителей, сейчас коллективы проводят репетиции и готовятся к сезону, добавила Лапшина.

По данным Минздрава Башкирии, по состоянию на 26 июля в республике выявили 6 571 случай заражения коронавирусной инфекцией, выписали по выздоровлению 4 836 пациента, умерли 22 человека.