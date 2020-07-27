Выявляемость диабета в России выросла почти на 27%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Число впервые установленных случаев сахарного диабета в России выросло в 2019 году на 26,7% по сравнению с 2010 годом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, опубликованные в статистическом сборнике министерства, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в 2019 году диагноз был впервые поставлен 410 524 россиянам, а в 2010 году - 323 948. Из расчета на 100 тыс. населения этот показатель в 2019 году составил 279,7 случаев, а в 2010 году - 228,3.

Больше всего заболевших в 2019 году в России из расчета на 100 тыс. населения было зарегистрировано в Краснодарском крае (475,2 случая), Ленинградской (435,4), Ростовской (428,3), Кировской (413,3) и Оренбургской (400,4) областях. Меньше всего впервые выявленных случаев на 100 тыс. отмечено в Чечне (64,1), Дагестане (100,1) и Приморском крае (112,2).